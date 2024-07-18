نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يدعم نجله فتحي في أولى أغانيه بعنوان يلا ندلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فتحي نجل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تجربة الغناء للمرة الأولي، حيث انتهى من تسجيل أغنية يلا ندلع من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع رامي المصري وميكساج وماستر أمير محروس ومن المقرر طرحهاخلال أيام على اليوتيوب.

مصطفى كامل يهنئ نجله بأغنيته الجديدة

وروج مصطفى كامل لبرومو الأغنية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعلق قائلا: ألف ألف مبروك لأبني وحبيبي وأجمل وأحلي حاجه في حياتي، مبروك ياقلب بابا، مبروك ياأجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح ياحبيبي يارب، ويارب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يارب.

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية أنه يتمني النجاح والتوفيق لنجله فتحي في أولي أغانيه التي تحمل اسم يلا ندلع، ويتوقع لها نجاح كبير بعد طرحها علي القنوات واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.