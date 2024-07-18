نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يحدد شرطين لتجديد عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل.

جوميز يشترط زياده عقده ووضع شرط جزائي

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة “إم بي سي مصر”: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع شرطين لتجديد عقده".

وتابع: "اشترط البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيادة عقده إلى 90 ألف دولار، ووضع شرط جزائي لمدة 3 شهور وهو يحصل حاليا على 50 ألف فقط".

واختتم حديثه: "كل هذه المتغيرات حدثت لأنه جلب لقب الكونفدرالية للنادي وشرط الجزائي الذي يطالبهم بهم بقيمة 3 أشهر هو 270 ألف دولار ولم يتضح موقفهم حتى الآن".