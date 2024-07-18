واشنطن تبدي استياءها بسبب قرار الصين

جدة - نرمين السيد - متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر

أبدت الولايات المتحدة عن استياءها إزاء قرار الصين تعليق المحادثات الثنائية المتعلقة بالحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، وذلك على خلفية صفقة الأسلحة التي أبرمتها واشنطن مع تايوان، واصفة هذا القرار بأنه يضر بالاستقرار الاستراتيجي.





وصرح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات بثتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، بأن "الخطوة التي اتخذتها الصين مؤسفة". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصين عن تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي. وذكرت أن هذا القرار جاء كرد فعل على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، مما يعكس التوترات المتزايدة بين البلدين حول هذه القضية.

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