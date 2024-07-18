العالم اليوم - اقتحام سيارة لمقهى في باريس يسفر عن سقوط قتيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 12:24 صباحاً - قالت الشرطة الفرنسية إن سيارة اجتاحت مدخل مقهى بشمال باريس مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص.

وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ثلاثة في حالة حرجة. وأضافت أن سائق السيارة قد لاذ بالفرار، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وذكر مصدر بالشرطة أن راكبا بالسيارة ثبت تعاطيه الكحول والمخدرات مشيرا إلى أنه لم يصب في الحادث. وتشهد فرنسا حالة تأهب أمني قصوى قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بدءا من 26 يوليو.

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