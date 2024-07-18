نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. كريم الحسيني ينعى تامر ضيائي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان كريم الحسيني على نعي الفنان الراحل تامر ضيائي من خلال مشاركته بصورة له برفقة الراحل تامر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رغم إن الموت دايمًا قريب.. ودى الحقيقه الثابته فى حياتنا..

بس برضه مابناخدش بالنا إن لقاءنا مع بعض ممكن يكون آخر لقاء أو سلامنا لبعض آخر سلام.. أو حتى لما نبعت لبعض ع الواتس آب ڤويس ممكن يكون ده آخر ڤويس هابنعته لبعض أو دى آخر مكالمه.. وحد فينا هيفارق والتانى هايكمل من غيره ويفتكر كل ده ويتعذب من الفراق.. وتدور رحلة الحياه المؤلمه ويتكرر المشهد بإختلاف الأشخاص ".

وأضاف:" ربنا يرحمك يا حبيبي ويثبتك عند السؤال ويصبر عيلتك على فراقك، عارف إن الفراق صعب وموت الفجأه صعب على الأهل والصحاب ".

وتابع:" بس أنا متأكد إنك هاتبقى فى مكان أحسن يا تامر.. إنت سبت الدنيا اللعينه اللى ماكنتش قادر تستحملها ورايح تقابل الرحمن الرحيم اللى هايكون أحن عليك من أمك وأبوك ".

وأشار:" ارتاح يا حبيبي ونام فى سلام إنت كنت مشدود طول الوقت ومش مستحمل تسمع ولا تشوف ميزان الدنيا المقلوب.. ولا أفعال البشر الأفاقين المنافقين..ربنا يرحمك ويغفر لك يارب".

وواصل:" اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من ذنوبه كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس يارب صبر أهل بيته وأصحابه على فراقه ".

واختتم:" اقروا وصيته اللى كان كاتبها بتاريخ 12 مايو من شهرين وكأنه كان قلبه حاسس إنه هايفارق الحياه.. ادعوا له كتير بالله عليكوا لأن دى وصيته،

يارب اللهم نسألك حسن الخاتمه اللهم إنك عفوًا كريم تحب العفو فاعفوا عنا، اللهم اعفوا عنا يارب ولادك هما ولادنا يا حبيبي سلام يا طيب القلب".



تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، ربنا يتقبل دعاك، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم الحسيني مسرحية عفارت عليك، والتي حازت على إعجاب الجماهير فور عرضها.