الجمعة.. خالد جلال ضيفا في برنامج "بالخط العريض"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ضيفًا في برنامج "بالخط العريض" التي تقدمة الإعلامية إيمان أبوطالب، يوم الجمعة، عبر شاشة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

و يتحدث المخرج خالد جلال خلال الحلقة عن العديد من محطات حياته ودوره في اكتشاف النجوم، وأهم أعماله التي قدمها سواء فى التأليف أو الإخراج أو التمثيل، وكشف جلال أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة ياسمين عبدالعزيز لتصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية.

عكف خالد جلال عن الانتهاء من كتابة فيلمة جديد للنجمة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، مؤكدا أنها ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

وتحدث جلال، تفاصيل أول عرض مسرحي شاهده أثناء دراسته في كلية التجارة وبحضور المخرج العالمي يوسف شاهين، قائلا: دخلنا لقينا يوسف شاهين قاعد، وكانت مسرحية فيها مين بقى، خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل ومحمد هنيدي، فانبهرت.. قلنا يوسف شاهين هيعمل إيه، خلص العرض قال لعمرو عبدالجليل انت هتمثل معايا، واداله دور في إسكندرية كمان وكمان.