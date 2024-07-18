فن ومشاهير

رجل أعمال.. تعرف على شخصية خالد النبوي في السراب

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

يواصل الفنان خالد النبوي تصوير مسلسل "سراب" استعدادا لعرضه شهر أغسطس المقبل ومن المتوقع أن يشهد نجاح كبير جدًا.

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شخصية خالد النبوي في السراب


يجسد النبوي خلال الأحداث شخصية تدعى "طارق" وهو رجل أعمال يعمل بالبورصة متزوج من يسرا اللوزي ومع تصاعد الأحداث يتم خطف ابنه وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي درامي.


تفاصيل مسلسل السراب


يعد المسلسل النسخة العربي من المسلسل العالمي «Seven Types of Ambiguity»، وهو من إخراج أحمد خالد، وبطولة كلًا من خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبوعبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، ويتكون من 10حلقات.

 

آخر أعمال خالد النبوي

 

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "إمبراطورية ميم، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

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آخر أعمال خالد النبوي السينمائية


يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم أهل الكهف، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوى ومحمد فراج ومحمد ممدوح وريم مصطفى وغادة عادل وبسنت شوقي ومصطفى فهمى ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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