نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز يروج لمسرحية "السندباد".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان كريم عبدالعزيز، لأحدث أعماله المسرحية، والتي تحمل إسم "السندباد"، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم جدة على المسرح العربي "السيتي ووك"، بداية من يوم 18 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 23 يوليو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك كريم جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، وعلق عليه قائلًا:" انتظروني فى موسم جدة..مسرحية السندباد على المسرح العربي سيتي ووك من 18 يوليو لـ 23 يوليو".

أبطال وصناع مسرحية "السندباد"

والجدير بالذكر أن مسرحية "السندباد" يشارك بها عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، أبرزهم: نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وآخرين، ومن إنتاج آلاء الغزالي.



أحداث مسرحية "السندباد"

وتدور أحداث المسرحية، في إطار الاثارة والتشويق ويدور حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.