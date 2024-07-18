تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بشأن براءة رمضان صبحي من أزمة المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه كان يثق في براءة رمضان صبحي من أزمة المنشطات، مؤكدا بأن تلك القضية "بفعل فاعل" وهو (الباب العالي)، من أجل منع الاعب من الانتقال لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم من يقف وراء ذلك، ملمحًا إلى أن النادي الأهلي له دور كبير في الملف، وأن هناك مساعدات كثيرة يحصل عليها الأهلي ساهمت في حصد البطولات.

تعليق قوي من التابعي بشأن براءه رمضان صبحي من أزمة المنشطات

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي لن ينسى ما فعله رمضان صبحي برفض البقاء في صفوفه والانتقال لنادي بيراميدز، (الباب العالي) لا ينسى أي شئ تجاهه مطلقا".

وأضاف: "يجب أن يقف اتحاد الكرة بجوار كل الأندية مثلما يدعم ويساند الأهلي، والزمالك يُحاسب حتى الآن على ضياع خطاب تنظيم نهائي إفريقيا 2022 وعدم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي، والزمالك يتم معاقبته لإرضاء النادي الأهلي، وهناك تعنت كثير ضد النادي الأبيض، لاسترضاء الأهلي".

وتابع: "أي مشكلة لنادي الزمالك يكون الأهلي سببًا فيها، مثل مشكلة وكالة الأهرام وتفاوت حقوق الرعاية، ومؤخرا الزمالك طالب بخوض الأهلي مؤجلاته، لم يحدث شيئا، والأهلي لعب كل المباريات مع بعض الفرق لمساعدته، هاتوا ترتيب المباريات في جدول الدوري، وكيف خاضها الأهلي في الفترة الحالية، وهناك "طبطبة" تحدث من جانب اتحاد الكرة ضد الأهلي".