محمد أنور يكشف كواليس عمله مع محمد عبد الرحمن قبل احتراف الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد أنور عن كواليس عمله مع الفنان محمد عبد الرحمن قبل احتراف الفن بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهته بالمسرح.

كشف الفنان محمد أنور تفاصيل هذة الفترة قائلة:' كنا بتشتغل الصبح في المسرح نقاشين وبليل فنانين، وبنتحايل على الدنيا عشان نعيش، وفترة الجامعة مع المسرح كنا بنشتغل عشان نصرف على نفسنا

تابع:' كنت في المسرح بعمل مشروع أنا ومحمد عبد الرحمن، وكنا نعمل سندوتشات ونبيعها لـ الفريق بنص جنيه وكنا بنكسب حلو "

يذكر آن أخر أعماله فيلم ' جوازة توكسيك" حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.