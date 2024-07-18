الكشف عن هواتف سامسونج مزينة بالذهب عيار 18 وجلد التمساح..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصممة الهواتف الفاخرة كافيار Caviar، عن أحدث مجموعتها تخت عنوان Corona، والمصممة خصيصا لهاتف سامسونج الأحدث Galaxy Z Fold 6، حيث تأخذ هذه المجموعة الهاتف القابل للطي المتميز إلى آفاق جديدة من الفخامة باستخدام مواد غريبة وتصميمات معقدة.

مميزات مجموعة كافيار Corona

وتضم مجموعة Corona من كافيار ثلاثة موديلات رائعة تحت اسم: Nautilus، وMaster Link، وGolden Edge، وتم تصنيع كل طراز باستخدام مواد فاخرة، بما في ذلك الذهب عيار 18 قيراط والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران وجلد تمساح النيل الأصلي، مما يجعلها هواتف مناسبة أكثر للملوك والأثرياء.

ويبلغ سعر الطرازين الأساسيين Nautilus و Master Link حوالي 10.200 دولار (أي ما يعادل 490044 جنيها مصريا)، و10490 دولار (أي ما يعادل 503977 جنيها مصريا) على التوالي، ويقتصر إنتاج كل منهما على 99 قطعة،

ومع ذلك، فإن نجم المجموعة هو طراز Golden Edge، الذي يأتي بسعر مذهل يبلغ 72.360 دولار (أي ما يعادل 3476434 جنيها مصري)، ويعتبر هذا الطراز أكثر حصرية، حيث يتوفر منه 17 قطعة فقط في جميع أنحاء العالم.

ويتميز الإصدار المسمي Golden Edge بجسم مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط وجلد التمساح الأسود الأصلي، وتتميز بإدخالات معززة مصنوعة من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران مع طلاء PVD باللون الأسود، تشبه حواف الساعة والأساور، القطعة المركزية هي تاج كافيار، مع شعار العلامة التجارية باللون الذهبي المزدوج المطلي بالكهرباء.

مميزات مجموعة كافيار Corona وبالإضافة إلى هاتف سامسونج Samsung Z Fold 6، قامت كافيار بتوسيع مجموعة Corona، لتشمل سلسلة iPhone 16 القادمة، حيث تتوفر أجهزة آيفون المخصصة هذه في ثلاثة تصميمات مميزة هي: Lunar Crown، وObsidian، وContour، ويبدأ السعر من 9410 دولار لطراز Lunar Crown (أي ما يعادل 452090 جنيها مصريا)، ويتراوح ما يصل إلى 9.630 دولار (أي ما يعادل 462659 جنيها مصريا) لطراز Contour.

وإلى جانب ذلك، كشفت كافيار Caviar، عن إصدار محدود من تابلت آبل iPad Pro 2024 لعام Criss-Cross، مستوحى من شخصية البطل الخارق ديدبول Deadpool، وهو متاح بأسعار تبدأ من 12.200 دولار (أي ما يعادل 586131 جنيها مصريا).

ويشار إلى أن شركة كافيار الروسية، معروفة بهذه الأنواع من التصاميم الباهظة، لقد قاموا مؤخرا بتقديم ساعات ميكانيكية ذات طابع فضائي تحتوي على جزء من مركبة SpaceX Starship.