نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الألومنيوم مساء غدٍ الجمعة 19 يوليو 2024، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويحتضن استاد "القاهرة الدولي"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الأهلي والألومنيوم مساء غد الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد الألومنيوم غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الألومنيوم مساء غد الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس مصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بصوت المعلق أيمن الكاشف.