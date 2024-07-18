نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. محمد ثروت ينعى وفاة الفنان تامر ضيائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد ثروت وفاة الفنان تامر ضيائي، الذي رحل عن عالمنا، صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 50 عام، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "ثروت" صورة للراحل تامر ضيائي، وأرفق بها تعليقا:" لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله في أخي وصديقي / تامر ضيائي

الله يرحمك ويعوضك عن تعبك في الدنيا ويجعل مأواك الجنة يارب

نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

آخر أعمال تامر ضيائي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر ضيائي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.



أبطال وصناع مسلسل "عملة نادرة"



وشارك في بطولة مسلسل "عملة نادرة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث مسلسل "عملة نادرة"

وتدور أحداث العمل حول تتنافس عائلتان في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة، وتزداد بينهم الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.