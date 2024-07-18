نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سيمون تنعى الراحل تامر ضيائي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة سيمون على نعي أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي، حيث شاركت جمهورها بصورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" البقاء لله.. الله يرحمه تامر ضيائي".



تعليقات الجمهور على المنشور



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

سيمون تكشف عن سر نجاحها



كشفت النجمة سيمون عن سر نجاحها في الوسط الفني، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"انا لو ناجحة في حياتي وشغلي فده مش شطارة واختيار مني بس صراحة خالص ده توفيق من ربنا".



وأضافت:"(ودعا امي ليا )(وتربية ابويا )الله يرحمهما وحب ناس نحوا عارفاني ومعشراني سنين وحب ناس متعرفنيش بتقييم وترصد والاهم بتقدر الجيد من شغلي اللي بيشوفوه فبحس ان اي حاجة صغيرةبتنور اكتر من المعتاد واكتر من التقيييمات الطبيعية بكتير بسبب كل المعطيات دي".



وتابعت:" فيارب باركلي في كل الحاجات الغالية والنعّم النادرة دي ومتحرمنيش من الناس اللي بتحبني وبتدعيلي عايشين أو ميتينيارب ".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انتي جميلة جدا وجذابة، من تواضع لله رفعه، وانتي شخصية إنسانية تستاهلي كل خير، ربنا يوفقك، فراشة الفن، فرفوشة الفن، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة، وكان بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، محمد علي رزق، رياض الخولي، وآخرون من النجوم.

