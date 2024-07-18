أخبار اليمن : بعد وفاة 30 شخصاً.. كيف نحمي أنفسنا من خطر الصواعق؟

بعد وفاة 30 شخصاً.. كيف نحمي أنفسنا من خطر الصواعق؟تشهد معظم محافظات الجمهورية اليمنية منذ أيام هطول أمطار غزيرة صاحبتها صواعق رعدية تسببت في وفاة أكثر من 30 شخصاً في عدة مناطق خلال أسبوعين.

لذا فقد حرص "دوت الخليج" على توضيح الإرشادات والنصائح التي يجب عليكم اتّباعها للحفاظ على حياتكم وحياة أطفالكم أثناءَ حدوث أي صاعقة رعدية.

- اللجوء إلى أقرب بناء يصادفه الشّخص والاحتماء به، أو البقاء داخل المنزل وتجنّب الخروج، كما أن البقاء في الدّاخل لا يحد تماماً من خطر الإصابة بالصواعق؛ وذلك لأن الصاعقة يمكن أن تتسرب إلى البناء عبر أسلاك الكهرباء والهاتف، أو حتى من السقف، لذلك يجب اتّباع الاحتياطات التّالية داخل المنزل لتجنّب خطر الصواعق:

1- فصل التيّار الكهربائي عند حدوث الصّواعق عن جميع المنزل، وإبعاد الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة عن قوابس وكوابل الكهرباء.

2- تجنّب استخدام الماء مثل الاستحمام أو غسل الأطباق أثناء حدوث الصّاعقة.

3- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ المفتوحة تماماً بسبب تعرض الصاعقة من خلالها، والتوجّه إلى الأماكن المنخفضة في المنزل؛ مثل الطابق السّفلي.

4- تجنّب استخدام المصعد بتاتاً أثناء حدوث الصّواعق.

5- تجنّب استخدام الهاتف المحمول بتاتاً، وذلك لأنه يحتوي على موجات كهرومغناطيسية تساعد على جذب الصاعقة.

6 - عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء.

7- البقاء داخل السيّارة أثناء العاصفة وعدم محاولة الخروج منها، على الرّغم من أنّ البقاء داخل السيّارة ليس آمناً كلياً ولكنّه أفضل من التّواجد في الخارج، لأنّ الطبقة المعدنية للسيّارة من الخارج تفرغ البرق باتجاه الأرض.

8- الابتعاد عن المسطّحات المائيّة مثل البحيرات وحمّامات السّباحة، وذلك لأنّ الماء يعد موصلاً جيّداً للشحنات الكهربائيّة.

9- تجنّب الوقوف مطلقاً تحت الأشجار شاهقة الطّول، إذ تجذب الأشجار الطويلة الصاعقة إليها، وكثيراً ما سمعنا عن أشجار احترقت بسبب العواصف الرعديّة ومثلها قمم التّلال والجبال الشاهقة، فالإجراء السّليم في هذه الحالة هو البحث عن أرض منخفضة أو وادٍ والبدء بالجري تجاهها.

10- تركيب هوائي للحماية من الصّواعق على سطح المبنى أو المنزل، وهو عبارة عن قضيب معدني طويل أعلاه إبره معدنيّة مدبّبة، يجبر العاصفة أن تجري عبر المسار المحدد لها من السطح وحتى أسفل البناء، ما يمنع دخولها عبر أسلاك الكهرباء والهاتف أو عبر الأرضيّات والجدران الخرسانيّة، أو أنابيب الماء والغاز المعدنيّة، وبهذا يقي من حدوث الحرائق النّاتجة عن العاصفة.