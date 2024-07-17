أخبار اليمن : نزوح 90% من سكان غزة

نزوح 90% من سكان غزةكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، أن 90 في المائة من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، وإن الكثير منهم من الأطفال.

وقالت المنظمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": إن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية والأمان".

وفي السياق، كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، الأربعاء، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.