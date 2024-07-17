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أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي آل القحطاني

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المؤتمر نت - أمين عام المؤتمر يعزي آل القحطاني
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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسان ناصر سعد القحطاني عضو اللجنة الدائمة، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية يريم

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دوت الخليج -
أمين عام المؤتمر يعزي آل القحطاني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسان ناصر سعد القحطاني عضو اللجنة الدائمة، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية يريم، وإخوانه وكافة آل القحطاني في محافظة إب، بوفاة والدهم الشيخ ناصر سعد القحطاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والقبلية وإسهاماته في إصلاح ذات البين، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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