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الكرواتي مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام واحد ليبقى مع الفريق حتى 2025. الكرواتي مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريدأعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام واحد ليبقى مع الفريق حتى 2025. وفاز مودريتش البالغ من العمر/38 عاما/ والحاصل على الكرة الذهبية بلقب دوري أبطال أوروبا السادس له إضافة إلى لقب الدوري الإسباني الرابع مع ريال مدريد الموسم الماضي. وانتقل لوكا مودريتش إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي، وفاز مع ريال مدريد بـ 26 لقبا (دوري أبطال أوروبا 6، وكأس العالم للأندية 5، وكأس السوبر الأوروبي 4، والدوري 4، وكأس الملك 2 وكأس السوبر الإسباني 5).

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