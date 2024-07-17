بعد هجوم حوثي.. رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية

جدة - نرمين السيد - صورة أرشيفية أفادت وسائل إعلام أردنية، بأنه تم رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمني، بعد هجوم شنّه الحوثيون على ناقلة نفط، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.



وفي وقت سابق؛ أعلن "مركز المعلومات البحرية المشتركة" التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ومقرها البحرين، إن السفينة "خيوس ليون" تحقق في تسرب نفطي محتمل بعد تعرّضها لهجوم الحوثيين.

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