وداعاً للازعاج والحرج ..اكتشف السر السحري للتخلص من رائحة الإبطين نهائيًا!

الرياض - محمد الاطلسي - مع ارتفاع درجة الحرارة التي يتعرض كتفيكِ لها ، وتزعجك الرائحة خاصةً عند العمل أو احتضان الصديقات بعد يوم طويل .

نحب أن نخبرك أن هذه الرائحة لا تظهر فقط في الصيف والغريب أنكِ تشمين هذه الرائحة حتى في الشتاء! فما سببها؟ في هذا المقال نعرفك على أسباب رائحة الإبطين الكريهة ونساعدك بتقديم طرق سهلة وبسيطة لـ التخلص من رائحة الإبطين ونصائح اتبعيها.

أسباب رائحة الإبطين: تتكون رائحة الإبطين من خلال بكتيريا التعرق التي ينتجها الجو الحار. أو عند ممارسة التمارين الرياضية. عدم تعرض الإبطين لتهوئة حتى يتبخر العرق مما يكون بيئة مناسبة لتكون البكتيريا.

سوء التغذية ، مما يؤدي إلى سوء التمثيل الغذائي واضطرابات في الجسم مثل زيادة التعرق والإصابة بـ الإمساك. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل منتظم ، والابقاء جافاً، فالبلل يؤدي إلى وجود بيئة رطبة لتكون البكتيريا ومن ثم الرائحة الكريهة.

التخلص من رائحة الإبطين بالطرق المنزلية : يمكنك استخدام الطرق المنزلية السهلة لـ التخلص من رائحة الإبطين:

1- خل التفاح : خل التفاح يخلصك من رائحة العرق الزائدة، لأنه يعمل مضاد للبكتيريا ويمنع تكونها ويقضي على الرائحة الكريهة، واعلمي أن استخدامك لخل التفاح أحد أهم أنواع مزيلات العرق .

للتخلص من رائحة الإبطين، يمكن استخدام بخل التفاح. قومي بتبليل قطعة من القماش في خل التفاح وامسحي بها الإبطين. ستساعد هذه الطريقة في تنكمش الغدد المسؤولة عن إفراز العرق وتقليل حموضة العرق لمنع تكون البكتيريا.

بيكربونات الصوديوم هي طريقة أخرى للتخلص من رائحة العرق. قومي بخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من عصير الليمون وقلبيهما جيدًا ثم ضعي الخليط على إبطيكِ لمدة ربع ساعة واغسليهما بالماء. يمكنك أيضًا خلط النشا مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم ووضعها تحت الإبطين لامتصاص العرق الزائد ومنع تكون البكتيريا.

الليمون له خواص حمضية تساعد على قتل البكتيريا وتغيير حموضة العرق التي تؤثر على ظهور الرائحة الكريهة. يمكنك بلل قطعة من القماش النظيف أو القطن في عصير الليمون ووضعها تحت الإبطين. يمكنك أيضًا وضع عصير الليمون المجفف في زجاجة رشاش قديمة ونظيفة واستخدامه كمعطر يومي قبل الخروج.

اللفت يستخدم لإزالة رائحة العرق، حيث يعمل على منع رائحة العرق بفضل مواده القابضة. يمكنك وضع عصير اللفت تحت الإبطين لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

ماء الورد: يعد ماء الورد من العطور المحببة التي تعطي للبشرة رائحة معطرة جداً، بالإضافة إلى فوائده العلاجية في ترطيب الجلد ونعومته. يمكن استخدامه للتخلص من رائحة الإبطين ببساطة عن طريق بلل قطنة بماء الورد وامسحي بها تحت الإبطين بعد الاستحمام.

عشبة القمح: تحتوي عشبة القمح الخضراء على فوائد رائعة في التخلص من الرائحة الكريهة للجسم والإبطين، كما أنها تساعد على التخلص من السموم من البشرة بفضل احتوائها على مادة الكلوروفيل. يمكن استخدامها عن طريق مزج ملعقة أو ملعقتين من عشبة القمح مع كوب ماء وتناولها بعد الاستيقاظ من النوم يومياً.

مسحوق خشب الصندل: يمكن استخدام مسحوق خشب الصندل مع الماء للتخلص من رائحة الإبطين. قومي بوضع المسحوق لمدة ربع ساعة تحت الإبطين، ويمكنك إضافة الخل الأبيض مع المكونات السابقة ووضعها بعد الاستحمام كبديل لمزيل العرق.

الخس: يعد الخس من الأوراق الخضراء الرائعة للبشرة والشعر، وتناوله وحده يغذي الجسم بالكثير من الفيتامينات، وهو أيضاً يساعد في التخلص من رائحة الإبطين الكريهة. يمكن استخدامه عن طريق وضع أوراق الخس مع ربع كوب ماء فقط في الخلاط الكهربائي، ثم وضعه تحت الإبطين للاستفادة من زيت الخس لمدة ربع ساعة ثم الاستحمام بعدها.

أوراق شجرة الجوز: تعتبر أوراق شجرة الجوز من الأعشاب الرائعة في التخلص من رائحة الإبطين، حيث يمكن طحن مجموعة منها ووضعها تحت الإبطين لمدة ربع ساعة. تساعد هذه الطريقة على إضافة رائحة جميلة للإبطين.

زيت إكليل الجبل أو الروزماري يستخدم للتخلص من رائحة الإبطين وتعزيز الرائحة المعطرة للإبطين. يمكن وضع الزيت مباشرة على الإبطين أو مزجه بالماء وسترى النتيجة بنفسك.

هنا بعض النصائح للتخلص من رائحة الإبطين بطرق فعالة:

1- تناول كميات كافية من السوائل والماء، حيث ينصح بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً.

2- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه.

3- تجنب الإجهاد.

4- الاستحمام بانتظام وتجفيف منطقة الإبطين والعانة جيداً لتجنب الرطوبة التي تعمل على تكاثر البكتيريا.

5- ارتداء الملابس المصنوعة من القطن حيث تساعد في امتصاص العرق.

6- تخزين الملابس في أماكن جيدة التهوية.

7- الجلوس في أماكن جيدة التهوية خاصة في ساعات الظهيرة.

8- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على التوابل والبهارات مثل الفلفل الأسود حيث يزيد من فرص التعرق.

9- تجنب تناول اللحوم الحمراء.

10- تجنب تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على الصودا.

11- الإقلاع عن التدخين.

إذا لم تتبعي هذه النصائح، قد تعانين أيضًا من اسمرار الجلد تحت الإبطين وقد تحتاجين إلى استخدام وصفات لتبييض الإبطين.

وصفات تبييض الإبطين بالطرق الطبيعية:

1- البطاطس:

البطاطس من الخضراوات الحمضية التي تعمل على قتل البكتيريا وتعمل كمبيض طبيعي للبشرة وتخلصها من الاسمرار، كما أنها تحافظ على عدم تهيج الجلد.

لتبييض الإبطين باستخدام البطاطس، قومي بقطع شريحة رقيقة من البطاطس وافركي بها الإبطين.

يمكنك أيضًا تقطيع البطاطس ووضعها مع كوب ماء في الخلاط واستخدام عصير البطاطس أو البطاطا تحت الإبطين لمدة من ربع إلى ثلث ساعة، ثم اتركيها حتى تجف واغسليها بالماء الفاتر.

الخيار يحتوي على فيتامين أ الذي يعمل كمضاد للأكسدة، مما يقلل ظهور الخيوط البيضاء في الجسم ويساعد البشرة على الحيوية والنشاط.

لتبييض الإبطين باستخدام الخيار، قومي بقطع شريحة من الخيار وافركي بها الإبطين. يمكنك أيضًا عصر ثمرة خيار ووضع العصير تحت الإبطين، وكرري هذه الطريقة يوميًا. يمكنك أيضًا مزج الخيار بالكركم المطحون وعصير الليمون ووضع المزيج على الإبطين واتركيه لمدة نصف ساعة.

الليمون يحتوي على حموضة عالية قاتلة للبكتيريا ومطهرة، ويستخدم في علاج اسمرار الجلد، ولكن يسبب جفاف الجلد.

لتبييض الإبطين باستخدام الليمون، قومي بفرك قطعة من الليمون على الإبطين واتركيها حتى تجف لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي المنطقة. يمكنك أيضًا استخدام الليمون مع السكر لتقشير المنطقة وتنظيفها من الخلايا الميتة، وكرري هذه الوصفة لمدة أسبوع.

الحليب يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية تساعد على تقليل اسمرار المناطق وتنعيم البشرة.

تبييض الإبطين بواسطة الحليب: قومي بمزج ملعقتين من الحليب الكامل الدسم مع ملعقة طحين حتى تتماسك العجينة. ثم ضعي المزيج على الإبطين لمدة 10 دقائق واشطفيه بالماء البارد. كرري هذه العملية يوميًا لمدة أسبوع بانتظام. قومي بنقع بعض خيوط الزعفران في ملعقتين من الحليب والعسل لمدة ربع أو ثلث الساعة.

استخدمي خل التفاح للحصول على بشرة بيضاء تحت الإبطين وللتخلص من اسمرار البشرة. يمكنك أيضًا الحصول على بشرة موحدة اللون ومعقمة من الجراثيم بفضل خواص خل التفاح في قتل الجراثيم.

لتبييض الإبطين باستخدام خل التفاح، قومي بمزج دقيق الأرز مع الخل حتى تصبح العجينة متماسكة. ثم قومي بدهن المنطقة بعد استحمام ساخن لفتح المسام. اتركي المنطقة حتى تجف ثم اشطفيها. كرري هذه العملية عدة مرات في الأسبوع.