الآن في السعودية ..مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S 24 منافس الأيفون وحش الكاميرا وعملاق البطارية

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت مجموعة شركات سامسونج للهواتف والشاشات والالكترونيات في الفترة الأخيرة بعد تقديم اقوي الأجهزة ومنها هاتف سامسونج جلاكسي S24 هو أحدث هاتف ذكي من سلسلة سامسونج جلاكسي يأتي بالعديد من المميزات والتحسينات التي يجب أخذها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بشراء هاتف جديد.

مواصفات سامسونج جلاكسي S 24

تتميز شاشة سامسونج جلاكسي S24 بحجم كبير مقداره6.7 بوصة ودقة عالية بوضوح1440 ×3200 بكسل توفر الشاشة ألوانًا غنية وتفاصيل حادة، مما يجعلها مثالية لتجربة الألعاب ومشاهدة الأفلام كما أنها تدعم تقنية HDR10+، مما يتيح لك الاستمتاع بصورة غنية وواقعية تتميز الشاشة أيضًا بمعدل تحديث فائق يبلغ120 هرتز، مما يعني أن الصور تظهر بسلاسة وبدون تراجع في الأداء.

من حيث الأداء، يعتمد سامسونج جلاكسي S24 على معالج Snapdragon888 أو Exynos2100 القوي، حسب السوق الذي تم تصنيعه له ستلاحظ سرعة استجابة الهاتف وقوة الأداء عند استخدام تطبيقات متعددة والتنقل بينها بسلاسة يأتي الهاتف مع8 غيغابايت أو12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة تخزين داخلية تبلغ128 غيغابايت أو256 غيغابايت، مما يعني أنه يمكنك تخزين الكثير من الملفات والتطبيقات دون الحاجة إلى القلق بشأن الفضاء.

واحدة من الأهمية البالغة عند اختيار هاتف جديد هي الكاميرا، وفي سامسونج جلاكسي S24 تجد أنها مجهزة بكاميرات مذهلة يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة12 ميجابكسل توفر هذه الكاميرات تصويرًا استثنائيًا بتفاصيل واقعية وألوان غنية كما أن الهاتف يدعم تقنية تثبيت الصورة البصرية وتثبيت الفيديو البصري، مما يعطيك صورًا واضحة ومستقرة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من بين الميزات الأخرى التي تجعل سامسونج جلاكسي S24 مرغوبة هي تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، بطارية بسعة4500 مللي أمبير في الساعة، ونظام التشغيل أندرويد12 مع واجهة مستخدم واحدة يتوفر الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة ومقاومة للماء والغبار حسب معيار IP68.

سعر سامسونج جلاكسي S 24

أما بالنسبة للسعر، من المتوقع أن يتواجد سامسونج جلاكسي S24 في الأسواق بسعر يتراوح بين900 إلى1000 دولار، مقابل 3760 ريال سعودي وهذا يتوقف أيضًا على السوق والتوفر قد يكون هذا السعر مرتفعًا نسبيًا، ولكن يجب النظر في أن هذا الهاتف يقدم مواصفات متطورة وأداء قوي، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة وشكل جذاب.

سامسونج جلاكسي S24 هو هاتف ذكي فاخر يجمع بين الأداء العالي والمميزات المتقدمة إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد يوفر تجربة استخدام ممتعة ويتميز بكاميرا مذهلة وشاشة عالية الدقة، فإن سامسونج جلاكسي S24 هو الاختيار المثالي لك.

هاتف Samsung S23 هو أحدث طراز في سلسلة الهواتف الذكية من سامسونج، وهو يأتي بمجموعة واسعة من الميزات والتحسينات التي تلبي احتياجات المستخدمين العصريين ستكون هذه المقالة استعراضاً شاملاً لمواصفات هذا الهاتف الذكي الجديد.

شاشة كبيرة وعالية الوضوح: يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم6.5 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للفيديوهات والصور تعتمد الشاشة على تكنولوجيا العرض Super AMOLED، مما يضمن ألواناً زاهية وتفاصيل واضحة.