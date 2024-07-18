نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم قوي على نادي بيراميدز بعد رفع أسعار تذاكر مباراته ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي، إبراهيم عبد الجواد، على رفع أسعار تذاكر مباراة الاهلي ضد بيراميدز، والتي من المقرر لها أن تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

إبراهيم عبدالجواد ينتقد مسؤولي بيراميدز

ووجه ابراهيم عبد الجواد رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز، قائلًا: "انت بتعادي مين؟ مش حاسس بظروف الناس الاجتماعية والإقتصادية".

وتابع: "انتوا بأفعالكم دي أثرتم غضب جمهور الأهلي، وأنا شخصيًا أعرف ناس مكنتش ناوية تروح لكن بعد أسعار التذاكر دي أصروا علي الحجز لتشجيع الأهلي بكل ما أوتي من قوة".

وأضاف: "أنت من غير قصدك وصلت للناس أن لعيبتك اللي بملايين الدولارات ركبها بتخبط من وجود الجماهير".

وأكمل: "وبطريقة التفكير دي يبقي أنت كدا متستحقش لقب الدوري، اللي عايز يكسب دوري بيكسب أهلي وبيكسب زمالك، متعاديش جمهور متجعلش هناك عداء بينك وبين الجمهور ليه ثلاثة أضعاف".

واختتم: "يجب أن يتم التعامل من قبل الرابطة والمسؤولين مع هذا الأمر من أجل موازنة الأمور، ورفع الضغط عن الجماهير المصرية".