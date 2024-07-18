نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هاني شاكر يكشف عن أسباب اعتذاره عن مشاركته بمهرجان العلمين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم هاني شاكر عن أسباب اعتذاره المشاركة في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وذلك بعد إعلان إدارة المهرجان عن موعد حفله في الأول من أغسطس، حيث شارك "هاني" جمهوره في بيان صحفي كاشفا عن حبه لمهرجان "العالم علمين" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفق بتعليق قال فيه: "كنت في غاية السعادة عندما تحدثت معي إدارة المهرجان لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان ولكن لسوء الحظ كان يوجد ارتباطات تعاقدية لإحياء العديد من الحفلات خارج مصر بعدد من الدول العربية".

وأضاف:" تحدثت إدارة أعمال الفنان هاني شاكر مع إدارة المهرجان لتأجيله ولكن الجدول الخاص بالحفلات لدى إدارة المهرجان كان مزدحم ولم يتمكنوا من الاتفاق على موعد آخر، لذلك اعتذرت إدارة أعمال الفنان، عن هذا الموعد إلى أن يتم الاتفاق على موعد آخر يتم الترتيب له".

وأعرب هاني شاكر عن حبه الشديد لمهرجان العلمين لأنه من أهم المقاصد السياحية الآمنة ويسهم في الترويج لمنطقة الساحل الشمالى بأكملها ويضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع المشروعات الكبرى والضخمة التي تشهدها تلك المنطقة والتى تحولها لمنطقة جذب سياحى على مدار العام وليس فقط فى أشهر الصيف.

يشهد مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، ولقاءات حوارية مثل لقاء الإعلامية منى الشاذلي مع النجم مدحت صالح في 11 يوليو، ولقاء إسعاد يونس مع المايسترو نادر عباسي في 25 يوليو، ولقاء شريف مدكور مع ديانا حداد في العاشر من أغسطس.

آخر أعمال هاني شاكر



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية الهوية عربي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين

