الرياضة

في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتوج باللقب الأفريقي العاشر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. يتوج باللقب الأفريقي العاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النادي الأهلي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بذكرى البطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه.

واستطاع الأهلي التتويج باللقب الأفريقي العاشر في السابع عشر من يوليو 2021، بعد الفوز على حساب كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي.

الأهلي يحتفل بذكرى اللقب العاشر

وكتب النادي الأهلي في احتفاله: "كُتبت لهم العاشرة على قميص مغطى بالألقاب
في مثل هذا اليوم ذكرى تتويج الأبطال باللقب العاشر لبطولتنا المفضلة دوري الأبطال".

ويمتلك الأهلي في رصيده 12 لقبًا والذي حصد آخر ألقابه أمام الترجي التونسي بعد الفوز بهدف وحيد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا