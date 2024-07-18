نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتوج باللقب الأفريقي العاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النادي الأهلي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بذكرى البطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه.

واستطاع الأهلي التتويج باللقب الأفريقي العاشر في السابع عشر من يوليو 2021، بعد الفوز على حساب كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي.

الأهلي يحتفل بذكرى اللقب العاشر

وكتب النادي الأهلي في احتفاله: "كُتبت لهم العاشرة على قميص مغطى بالألقاب

في مثل هذا اليوم ذكرى تتويج الأبطال باللقب العاشر لبطولتنا المفضلة دوري الأبطال".

ويمتلك الأهلي في رصيده 12 لقبًا والذي حصد آخر ألقابه أمام الترجي التونسي بعد الفوز بهدف وحيد.