نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة خالد النبوي.. تعرف على موعد عرض مسلسل سراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عدد كبير من الجمهور طرح مسلسل "سراب" ويتساءلون عن موعد طرح المسلسل ، ويشهد اغسطس المقبل عرض المسلسل تحديدًا يوم 15 ومن المتوقع أن يحقق المسلسل صدى ونجاح كبير جدًا .

تفاصيل مسلسل سراب

يعد المسلسل النسخة العربي من المسلسل العالمي «Seven Types of Ambiguity»، وهو من إخراج أحمد خالد، وبطولة كلًا من خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبوعبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، ويتكون من 10حلقات .

آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "إمبراطورية ميم ، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.



أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”



ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.