نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| هل يفقد ميداليته؟.. محمد إيهاب يرد على اتهامه بتعاطي منشطات في أولمبياد 2016 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال المعتزل، على اتهامه بتعاطي منشطات خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في البرازيل عام 2016.

حصد الرباع المصري محمد إيهاب، الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، بـ “أولمبياد ريو دي جانيرو 2016”.

محمد إيهاب عن اتهامه بتعاطي منشطات: لم أخون بلدي.. وقريبًا ستظهر الحقيقة

قال محمد إيهاب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فيه خبر من شويه نازل علي صفحه المحكمة الرياضية الدولية بيقول أن العينة الخاصة بي في أولمبياد ريو لقوا فيها مادة منشطة واسمها دينابول مادة معروفة للجميع أنها متفجرات، وبتقعد في الجسم أكثر من 6 شهور هرمون صريح زي ما بيقولوا”.

وتابع قائلًا: “أنا من 2014 حتى 2022 داخل برنامج فحص المنشطات دم وبول تدريبات وماتشات، ولاعب بطولات قبلها شايل أكثر منها وبعدها في نفس السنة وبعدها وبمجموعة أعلى منها ومفهاش حاجه وجميع أوراق التحاليل ومواعيدها محتفظ بها، فقريبًا التحقيقات ستظهر الحقيقه”.

وأضاف: “أنا لا أتهم أحد بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع فيتاميناتي الغذائية مسجلة بتقارير خصوصًا عام الأولمبياد، وأن لا أخون بلدي ولا الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرًا واعتزازًا لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية”.

وختم إيهاب قائلًا: “اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا على قول الحق وانصرنا على من افترى علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد”.