نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. يوسف أيمن أولى صفقات الأهلي وأزمة بسبب أسعار التذاكر ونبأ جيد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته

توصل مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه؛ الذي أقيم أمس الاربعاء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية.

شهد الاجتماع الاتفاق على قيام شركة بريزنتيشن لايف بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقا لعقودهم المبرمة مع بريزنتيشن لايف والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية.

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متحدث الزمالك يزف نبأً جيدًا للجماهير

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يُفيد برفع إيقاف القيد فيما يتعلق بقضية اللاعب المغربي خالد بوطيب.

قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "تلقينا خطابًا رسميًا يُفيد بانتهاء أزمة خالد بوطيب، وهذا يعد بمثابة ردًا على بعض ممن نفوا انتهاء الأزمة في وقت سابق".

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شركة تذكرتي تنفي مسؤوليتها عن أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي

أوضحت شركة تذكرتي، في بيان رسمي، أنها غير مسؤولة عن تحديد أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري نايل.

وأكدت الشركة أن تحديد أسعار التذاكر هو من اختصاص النادي المضيف، وهو نادي بيراميدز في هذه المباراة. كما أوضحت أن نفس الأمر ينطبق على مباريات منتخب مصر حيث يكون الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن تسعير التذاكر.

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الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

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الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الدينامو

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.