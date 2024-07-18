نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 18- 7- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، إقامة مباراة واحدة فقط، حيث ستكون بين فريقي الزمالك وبروكسي في كأس مصر.

ويستضيف استاد "القاهرة الدولي"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي الزمالك وبروكسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك ضد بروكسي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر

تذاع مباراة الزمالك ضد بروكسي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس مصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق طارق الأدور.