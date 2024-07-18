نبيل الحلفاوي يعلق على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد نظيره بيراميدز، والتي شهدت ارتفاع كبير أثار غضب الجماهير المصرية.

نبيل الحلفاوي: التذاكر غالية لكن الحركة رخيصة

نشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التذاكر غالية بس الحركة رخيصة".

وكانت قد أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز، اشعلت الجماهيري غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة سعر التذاكر.

وقد كشفت شركة تذكرتي عن سعر مباراة الأهلي ضد بيراميدز والتي تقام يوم الإثنين القادم الموافق 22 يوليو، على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وغضبت جماهير النادي الأهلي من ارتفاع أسعار التذاكر، موضحين أنها مبالغ فيها، وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي، على النحو التالي:

درجة ثالثة يمين – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه