واشنطن تفرض عقوبات على جندي سابق بالجيش الإسرائيلي

جدة - نرمين السيد - قالت وزراة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تفرض عقوبات على جندي سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي لتورطه في عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تفرض قيودًا على منح تأشيرات لمجموعة من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم عمدًا في تقويض السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية.

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