بايدن: سأعيد النظر في مسألة الترشح للانتخابات إذا عانيت من مشكلة صحية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة تليفزيونية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلاص تصريحاته، قائلا: "سأعيد النظر في مسألة الترشح للانتخابات إذا عانيت من مشكلة صحية".





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبدى في وقت سابق، استعداده لخوض مناظرة جديدة مع منافسه في السباق الرئاسي دونالد ترامب.

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