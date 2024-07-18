إطلاق تطبيق جديد يخدم زوار مهرجان العلمين 2024 (فيديو)

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق تطبيق لفعاليات مهرجان العلمين، يقدم خدمات ومميزات فريدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العلمين 2024، وزيادة التفاعل معهم.





وقالت المتحدة، في بيان لها، إن هذا التطبيق يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية الحديثة. ويُعد هذا التطبيق خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا في الفعاليات الثقافية والسياحية والرياضية بمصر، حيث يسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات.

وأضافت: "حظي التطبيق بردود فعل إيجابية من قبل الزوار، حيث أعرب العديد منهم عن إعجابهم بسهولة استخدام التطبيق والمعلومات القيمة التي يقدمها. كما يُعد إطلاق هذا التطبيق نقلة نوعية في تنظيم المهرجان ودمج التكنولوجيا مع الفعاليات الثقافية والسياحية، مما يعزز من مكانة مهرجان العلمين كوجهة سياحية وثقافية رائدة في مصر.

ويتضمن التطبيق الجديد عدة مميزات تساعد الزوار على الاستمتاع بوقتهم في مهرجان العلمين، ومن بين هذه المميزات، جدول الفعاليات حيث يوفر التطبيق جدولاً شاملاً لكل الفعاليات المقامة خلال المهرجان، بما في ذلك العروض الموسيقية، الورش الثقافية، والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية، ويمكن للزوار الاطلاع على تفاصيل كل فعالية وتحديد مواعيدها وأماكن إقامتها.

أيضا خريطة المهرجان التفاعلية فتحتوي الخريطة على مواقع الفعاليات، المطاعم، والأماكن السياحية، مما يساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل منطقة المهرجان والعثور على الوجهات التي يرغبون في زيارتها.

واتابعت الشركة المتحدة: "ويتضمن التطبيق الجديد ميزة الإشعارات والتحديثات حيث يقدم التطبيق إشعارات فورية وتحديثات حول أي تغييرات أو مستجدات في جدول الفعاليات، مما يضمن أن يكون الزوار على اطلاع دائم بكل ما هو جديد".

ومن جانبه، قال السيد أحمد الحسيني، مدير مهرجان العلمين: "نحن متحمسون لإطلاق هذا التطبيق الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين تجربة زوارنا. نسعى دائماً إلى تقديم الأفضل، وهذا التطبيق يجسد التزامنا بتقديم تجربة مميزة وشاملة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة".

ويعتبر التطبيق متاحًا للتحميل مجاناً على منصات iOS وAndroid، مما يسهل على الجميع الاستفادة من خدماته ومميزاته.