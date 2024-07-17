مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض مصر الدولي للقوراب واليخوت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:28 مساءً - شاركت شركة "مصر للطيران"، بدور الناقل الرسمي لمعرض مصر الدولي للقوارب واليخوت في نسخته السادسة، وذلك بعد توقفه منذ عام 2011، وأقيم لأول مرة في مراسي بمدينة العلمين قلب الساحل الشمالي خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني "مصرللطيران" بالمشاركة في الأحداث التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في المعارض التي تمثل واجهة سياحية عالمية مميزة؛ وتؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد المصري.

حضر الافتتاح الفريق: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل البحرى وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة نادى يخت القاهرة والجمعية المصرية لليخوت والقوارب.

وشاركت "مصر للطيران" بجناح متميز شهد إقبال كبير من المشاركين منذ بدء فاعليات المعرض وقامت من خلاله بالتسويق لأنشطة الشركة وعروضها الترويجية وبرامجها المتنوعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها "مصرللطيران"، لمسافريها وكذلك التسويق لبرنامج المسافر الدائم كما تم إهداء 1000 نقطة أميال bonus miles، لأعضاء البرنامج الجدد والحاليين بالإضافة إلى إجراء سحب على 4 تذاكر مجانية على درجة رجال الأعمال، كما تم تقديم هدايا تذكارية لرواد الجناح تحمل شعار مصرللطيران.



جدير بالذكر أن معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت تم بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل البحري وبرعاية من البنك التجاري الدولي، وشهد اشتراك 40 توكيلا مختلفا للمراكب واليخوت، ممثلين لكبرى الشركات العالمية والمحلية المصنعة للمراكب وبرعاية 15 راع في مجالات مختلفة مكملة لصناعة وسوق المراكب.