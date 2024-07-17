الآلاف يتظاهرون في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين

جدة - نرمين السيد - تظاهرون في تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الآلاف يتظاهرون في تل أبيب؛ لمطالبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين قبل سفره إلى واشنطن، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.





يشار إلى أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، قال إن المجاعة في قطاع غزة لم تعد تلوح في الأفق، بل أصبحت حقيقة موحشة.

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