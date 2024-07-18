نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل و6 جرحى في حادث اصطدم سيارة بمقهى في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل شخص وأصيب 6 آخرون اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس بعدما اصطدمت سيارة بشرفة مطعم في الدائرة العشرين بباريس.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية فقد وقع الحادث الساعة 19:30، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، من بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.

وترجح السلطات المحلية بأن الحادث كان عرضيا، فيما تواصل الفرق المختصة تحقيقاتها بهذا الصدد، وتم القبض على السائق، دون تحديد هويته.

وأوضحت الشرطة أن السيارة اندفعت نحو مقهى "لو راموس"، الواقع في الدائرة العشرين بالعاصمة في 4 شارع بيري لاشيز.

يُرجح أن الحادث كان عرضيا، وحتى الآن لم تُحدد أسبابه بعد، فيما ذكر موقع "فرانس إنتر" نقلا عن مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لم يتول هذه القضية في بداية المرحلة، حتى تظهر مستجدات جديدة