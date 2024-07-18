البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بـ كورونا.. والطبيب المعالج يكشف عن الحالة

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن
نتيجة لذلك، اضطر بايدن إلى إلغاء خطاب كان من المقرر إلقاؤه في ولاية لاس فيجاس، فيما أفادت جانيت مورجيا، رئيسة منظمة يونيدوس والمديرة التنفيذية، لوكالة "رويترز" بأن الرئيس اعتذر عن الحضور بسبب إصابته بالفيروس.
وكان بايدن يعتزم إلقاء كلمة في لاس فيجاس ضمن الجهود المبذولة لحشد الناخبين من أصول إسبانية قبيل الانتخابات المقبلة في نوفمبر، ومع ذلك، نظراً لإصابته، سيتجه الرئيس إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه مع الاستمرار في أداء واجباته من هناك.
وأكد البيت الأبيض في بيان أن بايدن قد تلقى لقاح كوفيد 19 والجرعة المعززة، بحسب تقرير "رويترز".
وقال طبيب الرئيس الأمريكي أن بايدن يعاني من أعراض تشمل سيلان الأنف والسعال والتعب العام، مشيرًا إلى أنه على الرغم من هذه الأعراض، يظل الرئيس قادرًا على متابعة أعماله من خلال العزل في منزله في ديلاوير.
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