نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس الإيطالي يحسم صفقة مدافع هيلاس فيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية عن إقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن البياكونيري أتم الأتفاق مع هيلاس فيرونا علي ضم الدولي الكولومبي خوان كابال في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن المدافع الكولومبي "كابال" سينتقل إلي اليوفي مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلي 2 مليون يورو إمتيازات.

يوفنتوس يضم الكولومبي خوان كابال

وأفادت أن من المتوقع أن يخضع مدافع هيلاس فيرونا للفحوصات الطبية قبل نهاية الأسبوع الحالي تمهيدًا للانتقال إلي يوفنتوس.

وانتقل الكولومبي كابال إلي صفوف هيلاس فيرونا الإيطالي قادمًا من أتلتيكو ناسيونال عام 2022، بمقابل 3 مليون يورو.