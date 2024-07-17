مدبولي يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على دعمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة على مدى عقود مع مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وحرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتذليل العقبات التي تحول دون تطوير ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأعرب رئيس الوزراء - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، في مستهل مهام عملها بالقاهرة - عن تقديره للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال مراحل عديدة من العلاقات الثنائية المتميزة، منوهاً في هذا الصدد إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم تنفيذ مشروعات مهمة في مصر، على رأسها مشروعات تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم برامج مصر في مجال السكان.

من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة التعاون المثمر القائم بين البلدين خلال هذه الآونة، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أهمية التعاون وتنسيق المواقف بين القاهرة وواشنطن بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت أن تفعيل أطر التعاون والتنسيق بين البلدين سيمثل إطار عمل للسفارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائي في العديد من المجالات خاصة الاقتصاد والتعليم. كما أوضحت إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، استناداً إلى موقع مصر المتميز الذي يؤهلها للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال الحيوي، ولعب دور إقليمي محوري في مجال الطاقة.

ولفتت السفيرة الامريكية إلى أن هناك 1200 شركة أمريكية تعمل في السوق المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشركات تمثل نموذجاً للنجاح، ودليلاً دامغاً على نتائج التعاون بين الجانبين، معربة - في هذا الصدد - عن تطلعها لدعم المزيد من الاستثمار الأمريكي المباشر في مصر.

وشهد اللقاء نقاشاً حول عدد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تُسهم في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.