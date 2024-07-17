بعد تحليق طائرات روسية.. إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - انفجارات شرق أوكرانيا

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا أعلنت حاله التأهب الجوي في جميع الأراضي بالتزامن مع تحليق مقاتلات روسية من طراز "ميج 31".





وفي وقت سابق، جرى إعلان التأهب الجوب في البلاد بعد الساعة الثانة صباحا بقليل، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. وبعد ذلك أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في أوديسا ونيكولايف، دون ذكر التفاصيل. وكانت حالة تأهب جوي أعلنت خلال الليلة الماضية في مقاطعات أوديسا ونيكولايف وكيروفوغراد، وشهدت أوديسا ثلاث انفجارات ليلية، حسب وسائل إعلام محلية.

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