برنامج متكامل من الحكومة لدعم المشاركة السياسية للمرأة بجميع دوائر صنع القرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها الجديد عن الفترة (2024-2027) أن تعد المرأة في الحياة السياسية يعد أمرًا واجبًا وحتميًا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ومن ثم تأتي أهمية إشراكها في جميع دوائر صنع القرار.

وتشير الحكومة إلي المسارات المستهدفه خلال الفترة القادمة لتحقيق هذا ذلك في مقدمة ذلك مواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومواصلة دعم دور المجلس القومي للمرأة لدعم حقوق المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مواصلة تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في الانتخابات المحلية والتشريعية.