حزب الجيل: جلسات متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني بحضور الوزراء لتنفيذ مخرجات الحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستتواصل مع الحوار الوطنى الذى دعا الرئيس السيسى إلى انعقاد المرحلة الثانية منه عبر آليتين، الآلية الاولى، وهى التى قررها رئيس الحكومة بعقد جلسات نوعية متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ يحضرها الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأول من الحوار الوطنى إلى برامج تنفيذية، تقوم كل وزارة بتنفيذ الشق الخاص بها.
وأشار الشهابي الى أن أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية مع مجلس أمناء الحوار أنها ستحول مخرجات وتوصيات الحوار الى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية وفق برنامج زمنى سيتفق عليه المجتمعون من حكومة وممثلى الحوار الوطنى .
وتابع رئيس حزب الجيل أنه سيتولى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسة مهمة التنسيق وإعداد البرنامج الزمنى لعقد هذه الجلسات النوعية المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين مع مجلس أمناء الحوار الوطنى ،مضيفا أن المستشار محمود فوزى ملم بكل المخرجات والتوصيات بحكم رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطنى وهو ما يسهل مهمة التنسيق و تنظيم المخرجات والتوصيات ما بين تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية.
و أكمل رئيس حزب الجيل، أن الآليه الثانية ستكون عبر الاجتماعات الدوريّة التى ستعقدها اللجنة التنسيقية، التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى من أعضاء بحكومته مع مجلس أمناء الحوار الوطني، ومهمتها متابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات لافتا أن انعقاد هذه اللجنة التنسيقية بحضور رئيس الحكومة بنفسه سيكون بمثابة دفعة قوية لترجمة مخرجات الحوار على أرض الواقع التنفيذى أو التشريعى وتذليل أى معوقات تعوق ذلك .
ومن ناحية أخرى طالب رئيس حزب الجيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بقيادة الدكتور ضياء رشوان بتحديد مواعيد انعقاد المرحلة التالية للحوار الوطنى وكذلك تحديد مواعيد انعقاد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية لمناقشة باقى القضايا ال 113 التى لم تناقشها المرحلة الأولى للحوار الوطنى.
مشددا على أن إنعقاد المرحلة الثانية للحوار ،التى تتوازى مع انعقاد اللجان النوعية المتخصصة مع الوزراء المعنيين مع مجلس الأمناء يحقق دعوة الرئيس السيسى بدعوة المرحلة الثانية من الحوار الوطنى التى أطلقها بعد انتخابات رئاسة الجمهورية لمناقشة باقى القضايا التى لم تناقشها المرحلة الأولى وأى قضايا أخرى جديدة تظهر فى الأفق .