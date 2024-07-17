حزب الجيل: جلسات متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني بحضور الوزراء لتنفيذ مخرجات الحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستتواصل مع الحوار الوطنى الذى دعا الرئيس السيسى إلى انعقاد المرحلة الثانية منه عبر آليتين، الآلية الاولى، وهى التى قررها رئيس الحكومة بعقد جلسات نوعية متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ يحضرها الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأول من الحوار الوطنى إلى برامج تنفيذية، تقوم كل وزارة بتنفيذ الشق الخاص بها.

وأشار الشهابي الى أن أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية مع مجلس أمناء الحوار أنها ستحول مخرجات وتوصيات الحوار الى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية وفق برنامج زمنى سيتفق عليه المجتمعون من حكومة وممثلى الحوار الوطنى .