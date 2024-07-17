نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد العراق وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، لمباراته الودية ضد العراق، حيث أنه اختتم تدريباته أمس الثلاثاء، لمواجهة الودية، التي تأتي على هامش ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر والعراق

ويواجه منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية اليوم الأربعاء، ضد منتخب العراق، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن استعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد العراق

حراسة المرمى:حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وتضم مجموعة مصر الأولمبي كلا من الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

موعد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024

مصر ضد الدومينيكان يوم 24 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر ضد اوزباكستان يوم 27 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر ضد إسبانيا يوم 30 يوليو الساعة 4 عصرا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والعراق

لم يتم حتى الآن الاعلان عن أي قناة تقوم بنقل المباراة بشكل رسمي، وسيتم التحديث عند الإعلان عن القناة الناقلة.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورتس المباراة ويكون تردد قناة BEIN SPORTS1 على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات هو: 11013.

معدل الاستقطاب على القمر الصناعي النايل سات هو: افقي.

معدل الترميز على القمر الصناعي النايل سات هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على القمر الصناعي النايل سات هو: 3/2.