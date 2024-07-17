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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز خلفًا للبرازيلي ماركوس باكيتا الذي استقال من منصبه.

شباب بلوزداد يتعاقد مع مدرب فرنسي

وقال النادي على فيسبوك دون الكشف تفاصيل: "المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز رسميًا على رأس العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد".

وتابع: "بالتوفيق للمدرب الجديد في مهامه".

وهذه هي التجربة الثانية للمدرب الفرنسي (55 عامًا) في الجزائر إذ سبق له تدريب بارادو الموسم الماضي. كما سبق له تدريب منتخبي موريتانيا وليبيا.