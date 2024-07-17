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أحمد جودة - القاهرة - يغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الأرجح عن مباراتين على الأقل لفريقه إنتر ميامي الأمريكي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في الولايات المتحدة.

ميسي قد يغيب عن مباراتين لإنتر ميامي بداعي الإصابة

وقال جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء إن ميسي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة.

ورفض مارتينو التنبؤ بما إذا كانت إصابة ميسي ستبعده لفترة طويلة عن المباريات.

وأعرب ميسي أمس الاثنين عن امتنانه لكل من دعم منتخب بلاده وما زال يقف وراء مشروعه الكبير، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 1 / صفر بعد التمديد لوقت إضافي على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية، صباح أمس الاثنين بتوقيت جرينتش بالولايات المتحدة.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، ليحصل عليه للمرة الـ16 في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني.