نعرض لكم الان تفاصيل خبر أربعة أسباب وراء تراجع توقعات نمو الاقتصاد المصري في تقديرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 01:11 مساءً - رنا ممدوح _ أرجع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4 أسباب، أبرزها: قناة السويس ونقص الغاز. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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