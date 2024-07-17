كامل الوزير: مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتوفير الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:14 مساءً - يارا الجنايني _ صرح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بأن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتوفير الطاقة للمصانع، سواء من خلال إنتاج الكهرباء أو الغاز، لافتا أن البلاد قادرة على تحويل الغاز والسولار والمنتجات البترولية إلى طاقة، مما يدعم تشغيل المصانع الحالية والمستقبلية.

وخلال لقاءه على قناة اكسترا نيوز، أكد الوزير أن وزارة الكهرباء ووزارة البترول تلقيا تكليفاً من رئيس الجمهورية لتطوير إنتاج البترول والغاز، سواء من خلال تنمية الحقول الحالية أو اكتشاف حقول جديدة، فضلاً عن استيراد الطاقة عند الحاجة.

وأشار إلى أهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، نظراً لتوجه العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يهدد بالنضب.

ولفت الوزير إلى أن إنتاج الكهرباء من الرياح والخلايا الشمسية يتطلب تعاوناً وثيقاً بين وزارة الصناعة والجهات المعنية، حيث ستتولى وزارة الصناعة إنتاج الألواح الشمسية والمراوح والمحركات اللازمة لهذه العملية.

وأكد أن مصر تعهدت مؤخراً بإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركتين، إحداهما عالمية والأخرى إماراتية فرنسية مصرية، لتلبية احتياجات البلاد وتصدير الفائض.

واختتم كامل الوزير بالتأكيد على أن تضافر جهود الوزارات المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية يضمن توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، مما يعزز النهضة الصناعية ويحقق التنمية المستدامة لمصر.