نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع ليل يخضع للفحص الطبي تمهيدا لإنتقاله لليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادر مدافع ليل الفرنسي ليني يورو إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لإنتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حيث توصل المان يونايتد ونادي ليل إلى إتفاق بشأن صفقة إنتقال اللاعب تقدر ب63 مليون يورو، بإستثناء المكافآت، ومن المنتظر أن يصل يورو إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي.

وسيوقع اللاعب عقد لمدة خمس سنوات مع اليونايتد، وكان ليني يورو محط أنظار ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وكان يرغب في اللعب في صفوف الريال، لكن وجهته تحددت باللعب في صفوف مانشستر يونايتد.