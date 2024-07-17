نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطط للتعاقد مع قلب دفاع جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن ليفربول سيعمل على التعاقد مع قلب دفاع جديد وقد حدد اسمًا جديدًا لاستهدافه بعد أخبار انضمام ليني يورو إلى مانشستر يونايتد.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ليني يورو كان مرتبطًا بليفربول وقد وافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة تبلغ قيمتها إلى 70 مليون يورو.



وألمحت التقارير الصحفية أن ليفربول كان من بين الأندية العديدة المرتبطة بليني يورو والآن عليه البحث عن بديل آخر لتدعيم خط الدفاع مع رحيل جويل ماتيب.



وأكدت التقارير الصحفية أن ليفربول سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع مارك جويهي نجم كريستال بالاس والذي يمتلك خبرات جيدة في الدوري الإنجليزي.



وأوضحت التقارير الصحفية أن جويهي سيتطلع بعد مشاركته في كأس الأمم الأوروبية مع إنجلترا لاتخاذ الخطوة التالية الكبيرة في حياته المهنية عن طريق الانضمام إلى نادي يتطلع للمنافسة على البطولات الكبرى.