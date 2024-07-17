نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. افتتاح معرض بورسعيد السابع للكتاب بمشاركة 55 ناشرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة السابعة لمعرض بورسعيد للكتاب، غدًا الخميس في السابعة مساءً، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. سيكون الحفل بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مشاركة واسعة من الناشرين

يشارك في الدورة الجديدة 55 ناشرًا، بينهم دور نشر خاصة وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية. هذا التنوع يضيف بريقًا خاصًا للمعرض، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على مختلف الإصدارات الثقافية والأدبية.

تعزيز قيم الثقافة والوعي

تأتي الدورة السابعة في إطار توجيهات وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، بضرورة التوسع في ترسيخ ثقافة القراءة والعمل الجاد لتعزيز قيم الثقافة ورفع الوعي وبناء الإنسان. يهدف المعرض إلى توفير الكتاب للمصريين في كافة الأقاليم، ليكون رفيقًا لهم في كل مكان.

تواجد الهيئة العامة للكتاب في المدن الساحلية

ضمن خططها، تضع الهيئة المصرية العامة للكتاب التواجد مع المصريين في المدن الساحلية خلال فترات فصل الصيف، نظرًا لتوافد أعداد كبيرة منهم في هذه المدن لقضاء الإجازات الصيفية.

هذا التواجد يعزز من فرص الوصول إلى القراء في كل مكان.

برنامج ثقافي وفني متنوع

يعد معرض بورسعيد للكتاب حدثًا ثقافيًا سنويًا ينتظره أهالي المحافظة، حيث يصاحبه برنامج ثقافي وفني ونشاطات للأطفال، تقدمها قطاعات وزارة الثقافة على مدار أيام المعرض. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مبادرات للكتب المخفضة تشمل مئات العناوين القيمة من إصدارات الهيئة بأسعار رمزية.

إصدارات متنوعة للهيئة العامة للكتاب

تشارك الهيئة بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة، تشمل "سلسلة عقول، مشروع استعادة طه حسين، سلسلة ديوان الشعر المصري، كتاب أبو الهول، فجر الضمير لعالم المصريات سليم حسن، إصدارات أحمد لطفي السيد، سلسلة حكايات النصر، سلسلة مصريات، تاريخ المصريين، الثقافة الشعبية، موسوعة مصر القديمة، موسوعة الأغاني، موسوعة وصف مصر، كتاب الخط الكوني، موسوعة رؤية، مشروع ما، مؤلفات ثروت عكاشة، ذاكرة الفنون".

فضلًا عن مجموعة كبيرة من إصدارات كتب الأطفال والنشر العام، مما يجعل المعرض وجهة ثقافية مميزة للجميع.