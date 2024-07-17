جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجراح خطيرة خلال معارك في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجراح خطيرة خلال معارك في رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.





يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن الآلاف يتظاهرون في تل أبيب؛ لمطالبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين قبل سفره إلى واشنطن.

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